國防部彙整「南海戰略態勢感知計畫」推特的假消息。國防部提供

國防部彙整「南海戰略態勢感知計畫」推特的假消息。國防部提供

國防部彙整「南海戰略態勢感知計畫」推特的假消息。國防部提供

國防部彙整近期中共媒體所發布的假訊息，一共有4則，分別是：

7月27日。由北京大學「南海戰略態勢感知計畫」推特，發布「美軍RC-135W疑似進入台灣空域」圖，從航跡圖顯示，美軍RC-135軍機疑似在台灣西南空域，及巴士海峽間來回飛行，並曾穿越恆春半島兩次。媒體獲得上述訊息後，即向空軍司令部查詢，空軍司令部對此駁斥為假訊息。

8月30日。北京大學「南海戰略態勢感知計畫」推特，發布「美軍EP-3E東海異常飛行軌跡」圖，從航跡圖顯示，美軍EP-3E軍機從台灣北部向日本飛行。隨後8月31日環球時報即以「美軍軍機疑似從台灣起飛」為題報導，並接續引用相關假訊息發表社評，相關內容充滿威脅警告意味。對此，空軍司令部發布新聞稿予以駁斥，此為假訊息，與事實不符。

8月31日。北京大學「南海戰略態勢感知計畫」推特，發布「美軍RC-135W可疑ADS-B軌跡」圖，航跡圖顯示，暪美軍一架RC-135W軍機在台灣西部空域繞飛後，穿越台灣向東南方向飛行。國防部也告知體是假訊息。

9月1日。北京大學「南海戰略態勢感知計畫」推特，發布「美軍艦疑似進入澎湖水道」衛星照片。隨後環球時報報導美軍艦於經過台灣海峽時，疑似進入澎湖水道。對此，海軍司令部發布新聞稿，相關內容絕非事實，並指環球時報刻意製造假訊息的不實報導，企圖試圖混淆視聽，破壞區域和平穩定，藉故引發台海爭議。

(中時 )