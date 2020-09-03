梅莎颱風正侵襲朝鮮半島，2日傳出一艘重達1.2萬噸的巴拿馬籍貨輪在東海失聯，船上的42名船員及將近6,000頭牛下落不明。

梅莎颱風正侵襲朝鮮半島，昨（2）日傳出一艘重達1.2萬噸的巴拿馬籍貨輪在東海失聯，船上的42名船員及將近6,000頭牛下落不明。

綜合日本共同社、路透社報導，梅莎颱風從台灣東部北上後，目前正侵襲朝鮮半島，至今已在韓國造成一人喪命。梅莎所經之處帶來狂風暴雨，一艘將近1.2萬噸的巴拿馬籍貨輪「Gulf Livestock 1」昨日凌晨1時45分在距離日本奄美大島185公里的東海海面上發出求救訊號，日本海上保安廳及海上自衛隊隨後出海展開搜救行動。

日本防衛省表示，救難人員當晚在海面上發現一艘救生艇及一名穿著救生衣的菲律賓籍男性船員，不過尚未找到失蹤貨輪，官方指出，這艘貨輪共有43名船員，包含39名菲律賓人、2名紐西蘭人以及2名澳洲人，此外，船上還載有5,867頭牛。

這艘貨輪於8月14日從紐西蘭的納皮爾（Napier）啟程前往大陸唐山的京唐港，航行時間為17天，預計9月11日抵達。

目前日本海上保安廳仍在附近海域搜尋貨輪下落，不過梅莎帶來的狂風暴雨阻礙了搜尋進度。

(中時新聞網)