18歲大馬男歌手賽巴塞爾（Shiekh Baseer），2年前參加選秀節目《Ceria Megastar》，憑著充滿磁性的好歌聲一夕爆紅。未料賽巴塞爾走紅沒多久，整個人就宛如人間蒸發般，消失在演藝圈，直到他近日再度現身接受媒體專訪，才終於說出為何會離奇消失2年的原因。

消失演藝圈長達2年之久的18歲男歌手賽巴塞爾，近日向媒體坦白當初消失的驚人原因，竟然是遭身邊友人下降頭！他說當時自己才15歲，根本沒想到會有人對他下如此毒手，只好被迫中斷演藝事業，回家鄉進行驅魔治療。

他更回憶當時被下降頭後，遇到種種離奇的事跡，「我那時候很疑惑為何自己會突然失憶，完全無法思考，接著開始有許多奇怪的事情發生。」而他的母親也為了照顧他辭掉工作，並在這2年間，帶他拜訪許多老師，終於換得兒子的逐漸好轉，得以再次重返演藝圈。

曾是香港90年代當家花旦的女星蔡曉儀，2002年在演完電視劇《法內情2002》，就傳出因私接工作，遭經紀公司解約，自此消失在演藝圈。不過她後來則自爆是因為赴泰國宣傳新戲，遭已婚華僑追求不成下降頭，導致她情緒失控，無法工作。

(中時新聞網)