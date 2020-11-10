「逛大街的牛在巡視光華工業區！」今上午民眾發現近30頭牛在花蓮縣光華工業區亂竄，PO上臉書社團「花蓮543」後，引起網友熱烈討論；警方也立即通知飼主，採取包圍策略，將牛群趕到一旁鄉間小路，避免影響主要道路交通，並將依《道路交通管理處法條例》，對飼主處300到600元罰緩。

吉安警分局表示，今上午8點多，接獲民眾報案，指出在光華工業區附近道路有一群牛隻出現，擔心阻礙交通，立即請光華派出所員警到場處理，實施交通管制，並透過牛隻標牌找到飼主，請他迅速到現場將牛隻帶回，同時告發其疏縱行為。

年約56歲的宋姓飼主表示，牧場原先的通電電網，疑似因昨日大雨突然故障，導致牛群撞斷鐵絲逃走，接到警方通知後，也趕緊到現場把牛群趕到鄉間小路，一一牽回牧場。

花東先前發生牛隻亂跑造成死亡車禍，及橫越鐵軌影響列車安全等事故，如今有牛群在工業區亂竄，讓警方不敢大意。吉安警分局也提醒相關飼主，應善盡管理責任，避免發生交通事故衍生肇責。

警方獲報後，立刻通知飼主將牛隻驅離主要道路，並依序牽回牧場。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

(中時 )