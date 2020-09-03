衛福部長陳時中2日透露規畫開放「全豬」進口，引發爭議。入口網站針對「陳時中鬆口開放『全豬』進口，你認不認同？」進行網路民調，截稿為止，非常不認同的民眾居然高達近7成。

入口網站「Yahoo！奇摩」針對全豬進口所作的網路民調，截稿為止，已逾7000人參與投票，其中問到「陳時中鬆口開放『全豬』進口，你認不認同？」非常認同4.5%；還算認同19.6%；不太認同5.5%；非常不認同69.2%；不知道／沒意見1.2%。

該網站還問到「專家說，在尚未訂出國家標準前，豬內臟不應進口。你認同嗎？」非常認同64.6%；還算認同15.4%；非常不認同14.3%；不知道／沒意見1.6%。

另也問到「美豬進口相關細節的政策決定過程，你覺得有沒有跟各界充分溝通？」溝通很充分1.9%；算有溝通12.1%；沒什麼溝通8.0%；完全沒溝通76.3%；不知道／沒意見1.7%。

該網路民調進行到8日，參與網路投票者的居住地，北部（北北基/桃竹苗）49.4%；中部（中彰投）20.2%；南部（雲嘉南與高屏地區）26.2%；東部（宜花東）3.5%；離島（金門， 澎湖，連江）0.7%

陳時中規畫開放「全豬」，進口衛福部次長薛瑞元今天則在記者會表示，CODEX只有規範4個部位，但台灣會參考其他國家，另列出「其他可食用部位」這個條目來設定容許量，不過這個部分還可以討論。如果沒有特別訂定「其他可食用部位」的話，那就是零檢出。

(中時新聞網)