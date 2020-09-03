總統蔡英文頒布行政命令，直接宣布開放瘦肉精美豬、牛進口，引發軒然大波，引發藍綠激烈交鋒，知名主播張雅琴則為政府護航，怒嗆「有人拿刀拿槍逼你買？」，卻遭網友挖出5年前反美牛影片，直呼「時間真是照妖鏡」。

張雅琴5年前在節目上痛批馬政府意圖開放美牛6項雜碎，換取TPP政策。當時張雅琴表示，吃下美牛雜碎恐有感染狂牛症病原風險，置民眾健康不顧，消基會也痛批不該拿國民健康換取經濟利益，馬政府面對龐大反對聲浪，討論後決定喊卡。

網友翻出五年前張雅琴痛批美牛的畫面狠打臉 (圖／年代新聞截圖)

如今面對瘦肉精議題，張雅琴與消基會全都大轉彎，張雅琴更為了護航嗆反對者：「不要買就好了，有人拿刀拿槍逼你買？美國豬那麼難吃」、「我直接講了，我根本不會去吃啊」、「台灣開放美豬牛又不表示會賣得好」。

有網友挖出這段5年前影片，直問張雅琴：「怪了，當時怎麼不說，沒有人拿槍逼你買」，鄉民也紛紛留言：「時空背景不同啊」、「雙標仔不意外」、「時間真的是照妖鏡」、「因為顏色不對啊」、「滾動式護航」、「跨時空打自己臉」、「網路真是好東西」、「超喜歡這種被自己打爆臉的綜藝咖XD」。

(中時新聞網)