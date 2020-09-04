2隻脫逃比特犬攻擊路人，造成3人受傷。（圖／翻攝畫面）

更新內容）台中大里區長春路一巷弄，3日晚上發生一起比特犬攻擊人事件，2隻有人飼養的比特犬，因為飼主未使用牢固的圈束，脫逃後突攻擊3名路人，1人被撲倒受傷，2人上前幫忙也遭到攻擊。成功派出所獲報後迅速前往處理，現場發現3人都受被咬傷，其中52歲潘姓男子除右手掌、右膝撕有裂傷，背部、左手臂也有擦挫傷，60歲許姓男子及64歲楊姓男子，則左右腿瘀傷，所幸經送醫3人皆無大礙。

養有比特犬的客貨車旁，還由其他圈養動物籠子。（黃國峰攝）

徐姓飼主養有5隻犬隻，其中3隻比特犬，圈養於路旁的這輛客貨車內，當日不明原因，二犬跑出來。（黃國峰攝）

根據社區監視器畫面，1名男子正從民宅車子旁走出來，1隻比特犬突然發動攻擊，男子急忙閃躲，但仍然被咬住褲腳，此時另1隻比特犬也加入攻擊，男子不斷閃躲，過程中還不慎跌倒，2犬仍然持續猛烈攻擊，最後疑是有人幫忙解圍，2犬才逃離。

成功派出所員警到場後，發現該2犬在現場遊蕩，除通知動保人員外，也協助3名傷者送醫，其中52歲潘姓男子，右手掌、右膝撕裂傷；背部、左手臂擦挫傷，送往中山醫院救治，60歲許姓男子左膝瘀傷，送往大里仁愛醫院救治，64楊姓男子右腿瘀傷，自行前往大里仁愛醫院救治。

警方表示， 3人是先後在短時間內遭2犬攻擊，各為住戶、大樓管理員、路人。該2犬由41歲的徐姓男子所養，平常3犬圈養在路旁的一輛客貨車內，當天因不明原因2犬逃脫，才發生攻擊事件，當時於現場警戒並通報台中市動物保護防疫處到場，暫時收容2犬，並評估該飼主有無違反動物保護法，目前傷者3名暫不提出告訴，警方也告誡飼養人應確實圈束犬隻，以免造成危害。

(中時新聞網)