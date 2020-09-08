1名台北男大學生幾日前發現，自己被正妹主動加LINE，他因此興奮的小頭管不住大頭與正妹尬聊，不料正妹卻提議要與男大生一起進行「裸聊」，男大生立即答應，還直接對著視訊裡的正妹上演DIY的戲碼，然而男大生卻不知道自己早已陷入詐騙集團的陷阱裡，也將男大生整個裸身DIY的過程全程錄下，男大生的爸爸不久後收到愛子「DIY寫實照」，還被威脅要求不購買點數贈送，就將愛子「DIY寫實照」散播在網路上，後續共損失80萬的金額，警方目前仍全力偵辦當中。

據了解，這名北部男大生日前被1名女網友主動加LINE，因男大生涉世未深立即和女網友熱烈聊起，女網友趁機提出是否要互相「裸聊」，男大生二話不說馬上答應脫光，還對著視訊裡的女網友上演起DIY戲碼，女網友在男大生爽完後，還傳了1個木馬病毒網址，男大生因剛發洩完腦子衝動，竟馬上點入，也造成人財兩失的局面。

這名女網友所給的網址被男大生點入後，網址是直接連入男大生的個資，而且男大生自行DIY的過程，整個也被全數錄下回傳給男大生的爸爸，歹徒以愛子的DIY影片要脅，並逼迫父子要為他買6000元的遊戲點數，否則就會將影片大肆散播在網路上，男大生的爸爸愛子心切，立即直奔超商購買點數而去。

此對父子在如實將6000元的遊戲點數轉交給歹徒後，仍是遭到歹徒無賴持續要求購買更多點數給他，男大生爸爸見狀不對立即報警處理，警方調查發現，在中南部也曾發生1位小姐突然被女網友亂加Line後，因互相交談甚歡，相約至外見面時，這位小姐卻被女網友放鳥，還得到她的傳訊表示，將會有1位男性與她聯絡，小姐接到男子來電後，竟被威脅要購買遊戲點數80萬元，否則將告訴小姐的家人，自己有正在使用網路交友，此位小姐驚覺受騙後才趕緊報警處理。

警方指出，近來因網際網路時代，多數民眾都使用APP或數位設備來進行各種生活大小事宜，然而也必須多加注意，千萬不要隨意留下自己的個資，或者裸露的影片給任何人，否則將會被詐騙集團進行敲詐騙錢。

(中時新聞網)