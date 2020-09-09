英國民眾近日在海邊發現數千隻類似外星人的海洋生物，牠們的身體纏繞在一起，觸手不斷從殼裡探進探出，長相相當詭異，不過牠們實際上是價格相當昂貴的海鮮「鵝頸藤壺」（Gooseneck Barnacles），每個要價25英鎊（約新台幣959元）。

鵝頸藤壺長相詭異類似外星人，不過是相當高價的海鮮。

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國男子葛林（Martyn Green）近期和家人度假時，在北威爾斯（North Wales）海邊看到上千條纏繞在一起的奇怪生物，他們一開始以為是漂流木漂上岸，靠近定睛一看才發現是數千隻有觸角的海洋生物纏繞在浮木上。

從葛林拍下的影片可以看到這群詭異生物不斷從白色的殼中伸出觸手，然後又縮回去，葛林描述，這些生物完全不像來自這個世界。

果然，當他把照片Po上臉書，有朋友就驚呼根本是「外星人」。

不過這個長相詭異的外星生物實際上身價相當高，葛林的兒子丹尼爾（Daniel）上網查了一下，發現這個生物叫「鵝頸藤壺」，而且是「所能購買的最昂貴的海洋生物之一」，在西班牙、葡萄牙當地是相當高價的海鮮，一個最高可以賣25英鎊，葛林一家發現的鵝頸藤壺數量約高達2,000隻，換句話說，如果將當天看到的藤壺全部拿去賣，將可現賺5萬英鎊（約新台幣191萬）。

(中時新聞網)