網售仿冒彰化不二坊蛋黃酥 網友驚覺假貨

由於包裝數量與正牌不二坊不同，加上用語不夠接地氣，比較向中國大陸用語，被眼尖網友識破，認為是山寨詐騙網站，也有網友指代購比網路訂購貴多了，提醒消費者不要受騙。（摘自網路／謝瓊雲彰化傳真）

由於包裝數量與正牌不二坊不同，加上用語不夠接地氣，比較向中國大陸用語，被眼尖網友識破，認為是山寨詐騙網站，也有網友指代購比網路訂購貴多了，提醒消費者不要受騙。（摘自網路／謝瓊雲彰化傳真）

受新冠疫情影響，彰化市蛋黃酥名店家「不二坊」今年首度在中秋前夕宣布自9月9日起至26日之間，暫停現場販售，盼減少排隊亂象也避免疫病傳播，不料近日有眼尖網友發現網路上出現大量不二坊照片的網頁廣告，還可直接網上下單訂購，在社群提醒大眾小心受騙。

該網頁以每件8入包裝販售，下單購買需2件起跳，2件售價950元、3件1288元，一起下單買4件，更只需要1588元，換算平均1顆約49至59元，有網友笑說「比代購還便宜，怎麼可能？」

部分網友留言指出，「一看就知道是詐騙，照片裡的蛋黃酥完全不一樣」、「不二坊只有6顆、15顆和20顆，就是沒賣過8顆」，加上內容留言見證者出現許多大陸用語，網友直指是詐騙網頁。

不二坊從過去還稱不二家時到現在，只提供現場排隊購買、電話預訂現場取貨等方式，從未直接在網路上供消費者訂購，業者澄清該店只有接受電話訂購、沒有網路販售，強調網路上共有2個網址，都是詐騙，呼籲消費者勿上當。

警方提醒，典型的一頁式購物廣告，直接在網頁上下單，網頁中卻完全未清楚標明公司聯絡地址、電話等，很可能就是詐騙或釣魚網頁。

彰化縣警察局科偵隊長林世行也指出，該一頁式廣告特地以商家店面取信消費者，已涉及違反商標法與詐欺，不只可能是詐騙網站，甚至可能暗藏惡意攻擊程式，不知情消費者若因此點擊下單，或點選聯絡客服，還可能洩漏個資，民眾一定要提高警覺。

(中時 )