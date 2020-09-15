愛美天經地義，但太過頭就變成病態，偏偏當今是個網紅盛行的世代，看人家完美無瑕就覺得自卑，南韓一名少女趙秀珍成了夢寐以求的網紅，不諱言靠的是整形，她大方將過程都拍成影片分享給網友，透露不只「換臉」還「換身體」，如今的豐滿E罩杯都靠做出來，更貪心要求塞滿假體，痛不欲生她也甘願。

趙秀珍今年不過20歲，經營的IG上充滿了美麗的照片，皮膚白皙、五官深邃還有著火辣身材，猶如真人洋娃娃般完美，但她卻透露，這些都是挨痛得來的，她在1年內將自己全身上下徹底改造，靠整形成了網美。

趙秀珍表示貪心而塞了過多假體，雖成為E罩班，身體卻痛不欲生。(翻攝自趙秀珍YT頻道)

趙秀珍同時也開設了YouTube頻道，直接拍片大方分享變身的全部過程，她貼出學生時期的影音、照片，可見她原本是個單眼皮、塌鼻、大餅臉的女孩，而臉蛋漂亮不夠，她最近將不滿意的A罩杯身材「處理」了，從飛機場變成飽滿渾圓E罩杯，趙秀珍也放出現在的照片做對比，根本判若兩人。

但趙秀珍坦言，因為對變成美麗火辣女郎的慾念過分強烈，她似乎一次性在胸部塞入太多假體，導致一般只要3天就能恢復正常生活的手術，她過了18天仍相當疼痛，但成果立竿見影，趙秀珍很滿意，只是網友不買單她的美麗外表，直呼她接近瘋魔的整形頻率根本是「整型怪物」，趙秀珍則是覺得整形太多導致健康方面有受影響，會休養個1、2年，再繼續「調整」。

(中時新聞網)