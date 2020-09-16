郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚至今14年、育有2子一女，今五口之家的寧靜生活被桃色緋聞打擾，陳昱羲被週刊爆料與張姓女助理無論上班、下工都頻繁互動，舉止甚是親暱，成了碎嘴對像，還被拍到酒駕並醉撲謎樣艷麗女性，醉後倒在騎樓呼呼大睡，而酒後露出醜態的，不只他一人。

陳昱羲被爆桃色醜聞、曝光醉後醜態，老婆郁方知悉後，態度倒是淡然，珠寶業多女性員工，助理平常忙處理各式各樣的事情，緩頰說：「這種小事不會放在心上」，而陳昱羲則澄清跟女助理絕無曖昧，都是處理公事，倒是酒醉路倒照片讓他介懷，大肚腩「又醜又老」無遮掩覺得丟臉。

而其實喝醉後會有什麼反應，自己可能也不清楚，據《鏡週刊》報導，新銳歌手李英宏分享年輕時玩超瘋，曾跟友人到夜店喝到飽，醉到不支，朋友把他抬到停車格放下，就自行離開去續攤唱歌，玩到早上才來接他；「鮪魚」吳俊諺則是曾在尾牙喝到凌晨5點，醉到沒辦法回家，直接睡在垃圾堆中，早上9點醒來發現手機不見，回家怕被老婆罵，撒謊前一天是在朋友家過夜。

最扯的是「大嫂團」成員、前職棒選手陳志遠愛妻秀琴，某次她喝到爛醉，正逢秀場笑匠賀一航病逝，兩人私交甚篤，秀琴因為思念，酒後就想去他靈堂看看，到場後對著空氣聊天，還因為喝太醉記憶斷片，醒來看看四周大傻眼，她竟然睡在殯儀館後門。

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(中時新聞網)