2020年噩耗不斷，不但新冠肺炎疫情蔓延全球，震驚事件也不斷發生，名人死訊更是頻傳，今(9/16)爆出小鬼陳屍北投家，疑為滑倒重摔種頭猝逝，被發現時已出現屍斑、屍僵，明顯死亡，讓2020年憾事再添一樁，而被暱稱為「唐國師」的星座專家唐綺陽，其實早在5個月前預言，2020年將有3波重大衝擊，最終波就發生在這個月。

小鬼猝逝噩耗，讓外界無不震驚，唐老師其實早在4月時開直播，就指出2020年因「木冥合相」，有3波衝擊，第一波是今年3到4月5號，第二波是6月份，最終波衝擊則是今年9到10月，要大家特別注意。

唐老師表示，「2020有他的使命」，如地球轉體質，人類同理，轉體質「是一個考驗」，如今對照唐綺陽說的三波衝擊時間，第一波對上新冠肺炎蔓延，當時唐老師提醒，眾人應記取當下的教訓，理由是可能跟之後的衝擊有關；而6月的第二波，走的是「逆行的木冥合相，代表了「被追究」，進一步解釋，就是3、4月時猝不及防所做的決定，在這時間點可能被追究。

而最後一波，也就是現在，繼韓星吳仁惠過世後，小鬼也緊接著猝逝，唐老師當時表示，2020年的「轉體質」，來得又急又快，但僅此而已，直言人類已經過了很長一段時間的舒適日子，因此這些來得急迫的衝擊，才成了大考驗，而今年內，「我們都在這個恐懼的籠罩內」，要到12月才會趨緩。

(中時新聞網)