在今年5月，導演鄭芬芬改編作家林又青小說，推出同名迷你電視劇《做工的人》，讓不少民眾更了解工地文化，讓大眾重新對工人的角色有所反思。近日有網友在PTT上發問「工地好賺為什麼會缺工？」不解工人薪水月薪6到10萬元，為什麼還會缺工。內行驚曝工地生態「可怕黑暗面」，連在這行待7年的他，都準備要跑了！

在今年5月，導演鄭芬芬改編作家林又青小說，推出同名迷你電視劇《做工的人》，讓大眾重新對工人的角色有所反思。（圖／大慕影藝提供）

近日有網友在PTT上表示，聽新聞說做工地的月薪6萬-10萬，薪水比起超商、加油站、外送員都還高，「為什麼月薪都開6~10萬了還會缺工啊？」貼文馬上引起熱議，網友紛紛指出，「一個不小心就gg惹」、「你去做一天就知道了，高中剛畢業去打工過一天，隔天真的全身酸痛，躺一整天」、「每個都曬成巧克力」、「工地環境髒亂，夏天又熱到靠北從頭濕到腳，沒一個地方乾的」、「危險性又超高，連飲用水都沒給，室外工作高溫，工人水準也差」。

一位在營造業年資7年的網友揭開做工的人的真實內幕，他直呼「真的好賺嗎？」(摘自PTT)

一位在營造業年資7年的網友親自揭開做工的人的真實內幕，他直呼「真的好賺嗎？」表示自己在營造廠一個月薪資含加班大概6萬元，但模板師傅就不一樣了，不用加班就6萬元。尤其現在師傅工作多到做不完，「不要說現在沒有師傅 就連營造廠工程師也都徵不到。」相比之下，北部大學畢業新鮮人起薪才35K-43K，「每年畢業生就像免洗餐具用了丟」。網友指出，不少人年輕人都轉去考公職或技師了，誰想在工地曬太陽、吹風、淋雨？

該網友指出，現在營造業生態已出現明顯斷層，師傅年紀趨大，年輕人又不願投入一個充滿勞累、骯髒，又危險的工作場合。「檢舉勞檢也沒用，罰錢就罰錢」。網友更透露，其實連自己也待不下了，目前已在準備第二專長，「考上我就跑！」他表示，做這行真的又黑暗又辛苦，還要承受很多壓力，看過幾次死亡意外，真的生命很脆弱。「工地真的會殺人，它是活的」。

(中時新聞網)