南韓一名海洋水產部的公務員日前在延坪島附近海域執勤時，疑似跳海叛逃北韓後遭北韓槍殺並焚燒屍體，引起南韓方面譴責。之後，青瓦臺表示，北韓最高領導人金正恩已就此事向南韓道歉。此事引起台灣網友熱議，認為這不太像金正恩會做的事，直呼「道歉? 這果然是替身」、「道歉？？這是替身吧」。

據韓聯社報導，針對南韓船隻公務員遭槍殺、屍體遭焚燒一事，金正恩透過統戰部門發表通知信表示，當南韓同胞受到病毒威脅，「我們不僅未能提供幫助，在我方水域上竟還發生不光彩之事，對文在寅總統與南韓同胞帶來巨大失望，我深感抱歉」。

此事在PTT上引起網友熱烈討論，有網友表示，「金正恩會道歉」、「請妹妹出來道歉才有誠意吧」、「在2020居然還可以看到正恩大大道歉」、「金正恩怎麼可能為這種事情道歉，這新聞一定是假的」、「了不起，負責」。

有些網友則對金正恩道歉一事，感到十分不可置信，甚至還有人結合之前金正恩健康狀況出問題時的分析與資訊，猜測這個金正恩是不是替身，「這個絕對不是小胖啦，小胖道歉？太陽從西邊出來都比較可能」、「替身！這一定是影武者！大元帥怎麼可能道歉」、「這金小胖是替身吧」、「替身無誤，道歉？」、「這果然是替身，道歉？？」、「這是替身吧」、「抓到了，一定是替身」。

(中時新聞網)