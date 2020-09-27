民眾不慎遭毒蛇咬傷，在黃金救援期間內急送醫注射抗蛇毒血清即可保命，議員楊靜宇指出，家中寵物被毒蛇咬傷，全台北市252家動物醫療院所，全無抗蛇毒血清庫存可供救治，若寵物不幸遭毒蛇咬傷，飼主只能看著寵物毒發死亡，呼籲衛生局應開放台北市立聯合醫院提供獸醫師抗蛇毒血清。

楊靜宇指出，雖然人用的抗蛇毒血清，同樣適用於犬貓與其他動物身上，只是一般醫院只供被毒蛇咬傷的民眾施打，動物一律被排除在外，因此當有飼主的寵物被蛇咬，只能眼睜睜看著自己的寵物不治而去。

楊靜宇認為，今年7月有名飼主帶著被龜殼花咬的狗到動物醫院，花11小時才調到龜殼花血清，飼主只能看著寵物流11小時的血。楊靜宇說，經調查發現，各家動物醫療院所連一劑抗蛇毒血清庫存也沒有，因全北市一年平均僅5至8隻寵物需要注射抗蛇毒血清，而一小瓶抗蛇毒血清售價高達2萬5000元，各動物醫療院所難負荷。

楊靜宇表示，根據「藥事法」規定，動物醫療院所無法購買血清，僅能透過中華民國獸醫師公會全國聯合會或中央疾病管制署調借蛇毒血清，但中華民國獸醫師公會全國聯合會雖有毒蛇血清庫存，卻僅會在現任理事長所執業的縣市，中央疾病管制署雖也可申請毒蛇血清，但若遇假日勢必會拖到黃金救援時間。

楊靜宇呼籲，衛生局開放台北市立聯合醫院提供獸醫師抗蛇毒血清，可透過市府動保處，做為獸醫院向市立聯合醫院洽購抗蛇毒蛇血清的窗口，其後，獸醫院再向中華民國獸醫師公會全國聯合會購買抗蛇毒血清，回補給市立醫院，以護全寵物生命。

對此，台北市立聯合醫院總院長黃勝堅表示，被蛇咬到需注射血清，黃金救援時間在4小時內，未來將研議開放台北市立聯合醫院提供獸醫師抗蛇毒血清，會請教相關局處適法性的問題。

(中時 )