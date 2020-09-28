藝人黃鴻升（小鬼）16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，消息曝光後震驚演藝圈，遺體25日中午在殯儀館火化，留給親友及粉絲無限思念，好友李千那昨(27日)在IG公開「小鬼留給她最後的禮物」，讓網友淚崩：「是天使的祝福」。

李千那和小鬼有著長達13年的友誼，昨晚（27日）在IG貼出一雙ASICS的聯名球鞋的照片，寫道：「你知道我喜歡聯名鞋，委託ASICS 送我一雙鞋，但卻是在你離開之後收到，叫我如何是好？」字句中透露出對小鬼的思念，不過仍收起悲傷情緒，搞笑表示：「而且送鞋要收我10元耶，不然我會跑路」，最後不忘向在天堂的小鬼道謝：「這是什麼驚喜，謝謝你，我會好好收藏」。

上週小鬼火化時，親友們都到場送小鬼最後一程，李千那因為有工作在身無法相送，她也感傷發文悼念：「我知道你已經順利抵達另一個星球了，而且你現在應該有超能力，跟你說什麼都聽得到？！繼續在另一個時空閃耀，這裡我們幫你看著」。

對於小鬼離世前準備好的禮物，也讓網友直呼貼心，紛紛留言：「小鬼就是那麼貼心，才會大家都那麼愛他」、「平安抵達星球後送出的禮物，是要你們放心」、「最好的禮物也是最後的禮物」。

(中時新聞網)