水產行凌晨貼出道歉文，網友不買單，繼續洗版狂罵。（截自臉書粉專）

重機騎士慘狀（左）；水產行留言嗆網友。（截自網路社團《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》）

一台重機26日行經台88線快速道路時，遭一台小貨車從後高速追趕，還用「謀殺等級」方式從路肩超車撞翻，影片迅速流傳，網友查出該輛小貨車屬於高雄某水產行，該水產行還留言回嗆「是重機不讓路，不是我們逼他車」，引爆眾怒留言洗版，該水產行一度關閉粉專，凌晨重開貼出90字道歉文，網友不買單繼續留言灌爆，更揚言要號召「一起買水產」。

有網友分享一段影片，只見一台黃牌重機行駛在快速道路上，一台小貨車從後方高速追上，並從右側路肩硬擠側撞機車，騎士當場倒地翻滾3圈，而當時重機左側是一台聯結車，整個場面驚險萬分，騎士摔車後機警跳到路旁，後車也減速上前關心，才未造成追撞事故。

據了解，事故發生時間在26日下午3時20分的台88線快速道路，影片PO上網迅速引發熱議，網友驚駭小貨車的行為等於「蓄意殺人」了，也立刻肉搜出該貨車屬於高雄某水產行，且該水產行前科累累，所屬貨車超速、右側超車等各項違規，1年內至少19次。

不過該水產行竟在臉書粉專回嗆「是重機不讓路，不是我們逼他車」，更加引爆網友怒火，瘋狂留言洗版，該粉專也一度關閉，今天凌晨近2時重開，貼出一篇90字道歉文：「在這裡對我在網路上所發表的言論公開向大家致歉，對不起造成大家的困擾，我們會盡最大的誠意及能力來彌補受傷騎士，再次跟傷者及大家說聲抱歉，我知道我錯了希望大家能給我機會來彌補這件事情。」。

不過網友們沒有買單，繼續留言撻伐：「只有對言論道歉喔」、「無良商家 抵制起來」、「血都流了 言論二次傷害也照成了，現在才要來彌補是有用？為什麼不一開始好好開車，不要殺人就好？」、「旁邊有大車耶，再怎麼樣有想過撞過去騎士可能被碾斃嗎？喪盡天良，好意思求原諒」、「你車上的五十幾張罰單都還沒處理 妳要怎麼彌補騎士」、「不如你表演一下撞砂石車我看大家可能就會原諒你了吧」、「從你們輝煌的違規記錄來看，你們公司就標準的在路上隨機殺人行兇的」。

(中時新聞網)