中職本周賽程今（29）日展開，統一獅將在台南主場與中信兄弟2連戰，獅隊力爭下半季冠軍，象隊則要捍衛全年勝率寶座，首場均由洋投先發，獅隊泰迪迎戰象隊雷艾斯。

泰迪8月底才展開中職第1個球季，5場先發拿下3勝且未吞敗仗，不過投球內容起伏落差很大，兩場無關勝敗的比賽都大量失分，也讓他的自責分率居高不下，日前是6.41，能拿到3勝真的是運氣亨通。

今天是泰迪首度對戰中信兄弟，下半季獅隊展開最後衝刺，教練團很可能會根據此役的表現，決定周日是否再次實施「投1休4」，讓泰迪單周兩次先發。上周獅隊連續兩戰遭到富邦悍將擊敗，戰績落居第2，本周的勝負相當重要。

雷艾斯9月才登錄中信兄弟一軍，2場先發都是對戰樂天桃猿，戰績1勝0敗、自責分率0.69。尤其20日投出完封勝，在兄弟近況不佳時，其穩定表現確實讓教練團感到安心。26日他原本還要對桃猿隊先發，因雨比賽打不成，先發時間也延到今日，改為對戰統一獅。

(中時 )