女星歐陽娜娜和張韶涵因將在大陸國慶晚會表演，歐陽娜娜將獻唱《我的祖國》，引起外界熱議，更可能會因此違法而遭罰，對於歐陽娜娜賺錢卻慘遭砲轟。對此，有粉專直言，娜娜只不過是一個追逐星夢的女孩，當台灣沒能力提供舞台，而轉去大陸舞台，何錯之有？

粉專「鷹之眼」昨在臉書貼文指出，先是稱蔡總統上任時曾說過，「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」。也暫且不論也「民進黨拿黨旗當台灣國旗」，跑去日本唱「我的天皇」有沒有傷害到台灣人情感。

文章認為，重點是，未來的影劇綜市場，會是大陸當領頭羊，光是之前的「中國新說唱」、「我是歌手」、「蒙面歌手」，不已經席捲全亞洲造成轟動了？曾經亞洲流行市場是香港、台灣、日本、韓國所領導，但隨著大陸國力不斷崛起、人才資金不斷湧入，大陸毫無疑問已經是「亞洲流行市場」最強悍的龍頭。

粉專強調，大家必須要接受一個事實就是，寶島台灣已經沒落下滑許久了，若今天做為一個想進軍世界的人才，那中國大陸絕對是不可能迴避掉的舞台。台灣現在已經不是2000年以前，傲視亞洲的綜藝文化輸出國。現在台灣就像是一個早已失去領地與財寶的「落魄貴族」，除了貴族範兒，其它什麼都沒有了。

(中時新聞網)