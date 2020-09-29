網友討論。

行政院長蘇貞昌今（29）日到立法院報告110年度中央政府總預算案，近來兩岸情勢緊張，就怕衝突一觸擊發，對此，有立委詢問蘇貞昌，若飛彈打到立法院，是否知道要緊急疏散僅擊應變地點在哪？蘇貞昌竟然回答「我沒很了解」，這個回應讓網友炸鍋了，怒轟蘇貞昌「上次問醫院院長停車場有幾個位子不是很嗆嗎？」

蘇貞昌今日被問到如果開戰，立院遭到飛彈攻擊時該躲哪，蘇貞昌一時之間竟答不出，這讓網友相當傻眼，怒轟蘇貞昌「上次問醫院院長停車場有幾個車位的時候不是很嗆嗎？現在怎麼答不出來？」

因為在今年五月時，蘇貞昌視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度時，該醫院院長林曜祥被蘇問到該醫院的地下停車位數量，更要求該院長「不要看簡報，我在考你」，當林曜祥回答「大概500多個」時，蘇貞昌當場震怒，表示「我一考你連幾個停車位都搞不清楚」，更在離開前放話「我會再來看，希望我再來看時，你不要再被我問倒」，官威十足。

當時蘇貞昌狠電地方官，如今在立院卻慘遭問倒，這讓網友怒轟「上次不是很嗆？現在呢」、「不是很愛嗆人家有幾個停車位？」、「光頭掃地僧用掃把就能把飛彈打回去了吧，何必跑」、「蘇貞昌：到時我就搭飛機跑了，還躲甚麼防空洞？」「先問防空洞有幾個停車格」、「知道飛往美國的飛機停在哪就好了」。

(中時新聞網)