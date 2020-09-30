女星小S（徐熙娣）的三位女兒許曦文Elly、許韶恩Lily與許老三Alice先前為服裝品牌拍攝廣告大片引爆話題，最近她們再度合體，與媽媽小S登上時尚雜誌封面，卻遭到部分網友撻伐，意外惹爭議。

小S與三位女兒日前受到國際時尚雜誌《美麗佳人》的邀約，拍攝一組絕美神照，只見母女四人都綁著雙辮子，露出完美的瓜子臉，身穿精品品牌的咖啡色服飾，坐在海邊的石頭上，擺出招牌的厭世臉，被網友大讚：「完全是姐妹，太美」、「小S真不像媽媽耶」、「老大超高級」、「二女兒的感覺，是伸展台上最喜歡的臉蛋」。

不過，小S先前因「口罩之亂」遭到網友炮轟，除了影響形象，連帶工作邀約都跟著飛，即便過了數個月的沉澱，依舊有網友不買單，不客氣地冷回：「慢走不送」、「完全沒有高級臉，因為高級的是衣服(誤)」，還抨擊雜誌選人的眼光，「請問你們找不到任何『正面形象、愛台灣』的名人家庭拍攝了嗎？」

除了母女登上雜誌封面，大女兒許曦文Elly、二女兒許韶恩Lily日前再度替服裝品牌拍攝冬季廣告大片，雖然這次少了許老三，姐妹倆的顏值與氣場仍受到網友青睞，「高級臉Elly+清新臉Lily，完美」、「互動太有愛了，被甜到」儼然已經成為星二代的話題人物。

許曦文Elly、許韶恩Lily再度同框拍攝廣告大片。（圖／微博@ JORYA欣賀）

(中時新聞網)