男星小鬼（黃鴻升）因主動脈剝離致血管阻塞猝逝，享年36歲，留給外界無限的傷痛和遺憾，尤其與他共同主持《綜藝玩很大》的夥伴吳宗憲、KID（林柏昇）得知消息簡直心碎了，一度考慮收掉節目。事隔兩周，吳宗憲PO出一段影片，「你的月餅收到了」終於與KID展開笑顏。

吳宗憲、小鬼與KID搭檔主持《綜藝玩很大》培養出革命情感，三人的感情宛如家人般親密，如今小鬼先走一步，吳宗憲第一時間坦言沒心情錄影，特地為摯友寫了一首歌曲《這裡到天堂的路有多遠》，KID更是忍淚敬業上工，不過卻被網友發現有些魂不守舍，似乎還難以接受小鬼的逝世，令外界相當擔憂他的心理狀況。

小鬼因《綜藝玩很大》結緣吳宗憲和KID，過去曾有兩度入圍，可惜仍未抱獎，成為他心中的遺憾。（圖／中時資料照）

吳宗憲30日突然上傳一段4秒影片，畫面中，他和KID手上拿著小鬼生前為大家準備好的月餅，雖然看起來有些疲態，仍對著鏡頭燦笑，兩人一左一右坐在椅子上，特地留下正中間的空位，吳宗憲寫道：「小鬼，位置幫你留著…開會囉！PS：你的月餅收到了。」並附上一顆愛心的貼圖，送暖的舉動令粉絲看了既感動又鼻酸，紛紛留言打氣：「小鬼真的很有心，提前送月餅給朋友們」、「他一定很開心看到你們兩位笑得這麼開心」。

事實上，這也是小鬼離世後，KID首度對著鏡頭露出笑容，頓時讓粉絲放心不少，他也轉發到限時動態喊話：「鬼哥，玩很大開會囉！」即使天人永隔，仍在心中為兄弟留下重要的位置。

(中時新聞網)