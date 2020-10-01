藍委江啟臣(右)日前於立院質詢行政院長蘇貞昌(左)「上次何時召開食安會報？」(擷取自中天新聞)

政府先前宣布開放含瘦肉精美豬，再三強調做好把關，仍讓不少民眾憂心食安問題。擔任國民黨主席的藍委江啟臣日前於立院質詢行政院長「上次何時召開食安會報？」蘇揆竟數度語塞。名嘴羅友志看完質詢影片後，意外發現，蘇要硬拗之前的口頭禪是「我們」，並諷刺「他會習慣把所有人拉下水」，這番解釋也讓網友大喊「療癒」。

江啟臣日前質詢蘇揆指出，最近各媒體民調，都有6到7成民眾認為食安最重要，「食安會報開了沒？」蘇揆說「所以政府一定...」江打斷，再連問3次「食安會報開了沒？最近一次召開江啟臣受不了蘇揆無法直接回答，給了答案，「上次政府召開食安會報是去年6月，食安會報每3個月該開1次，必要時可加開，衛福部負責執行，行政院長就是召集人」。

江啟臣也提及，食安會報職司跨部會協調食安風險評估與管理措施，建立食安預警與稽核制度。此時蘇揆插話，稱政府對食安「每一天都在做」，但仍未回應為何政府逾1年未依法規每3個月開1次，因質詢時間到，江啟臣未能繼續質詢。

對此，羅友志在臉書指出，他意外發現，蘇貞昌要硬拗之前的口頭禪是「我們」，認為蘇貞昌會習慣把所有人拉下水。對於這段質詢，羅友志也直呼「太精彩！」網友則紛紛回文表示「療癒」、「愛辯的院長，居然語塞，哈....原來違法了，有像嚇到說不出話」、「我們，就是共犯結構的意思」、「食安會報逾年未開，無聊去挑剔人家晨會幾點開」、「可惜是在最後30秒才問，應該質詢一開始就要問的，那時候再來看看嘴臉要來怎麼拗？」、「沒擔當才會拉別人一起」、因為理虧，所以語塞」、「蘇院長不強詞奪理時，有點不習慣了」。

(中時新聞網)