《相關影音／美選首辯吵成一團 主持人：最混亂辯論》

全球矚目的美國總統大選在總統川普與拜登彼此打斷對方發言，抹黑對手之下，在一片混亂中收尾，讓外界批評此次辯論堪稱「美國史上最糟糕大選辯論」。對此，在會場上保持冷靜、數次嘗試要川普保持辯論規則的主持人華勒斯會後表示，從來沒有面臨過如此混亂的辯論會，對於辯論陷入如此難堪場面表示抱歉，但也事後認為這完全是川普的策略，並警惕下場辯論主持人避免發生相同問題。

這場辯論之所以陷入混亂，主因為川普頻頻打斷拜登發言，拜登也不示弱，對於川普有爭議的說法也直接反駁，雙方都未按照辯論步驟進行，川普頻頻打斷拜登發言，拜登也不示弱，對於川普有爭議的說法也直接反駁，雙方都未按照辯論步驟進行。

出身於福斯新聞主播的華勒斯（Chris Wallace）為了保持辯論會節奏，不得不拉大嗓門要兩位候選人都「別再說了」，一再提醒川普不要打斷拜登。之後，川普對於華勒斯關於要如何替代歐巴馬健保的提問不予回應，繼續打斷拜登，讓華勒斯表態：「總統先生，我是這場辯論的主持人，希望你能讓我問完問題」，但遭川普反嗆：「我想我是在跟你辯論，而不是他（指拜登）吧？」

辯論會後，華勒向《紐約時報》表示，他坦言完全沒想到川普會如此無視辯論規則，「雖然說這是事後諸葛，但整場辯論從頭到尾都是川普的策略，不僅是辯論一開始搶話，而是整場辯論」。對於辯論淪為吵架會，他感到抱歉，「雖然我是專業人士，但我從來沒想到事情會變成這樣」。

不過，川普自認為在辯論場上根本是「一對二」，並在推特上貼出自己對上拜登與華勒斯的照片，依舊引來大批鐵粉支持。此外，對於總統大選辯論委員會稱下場辯論將增加新設備以便維持辯論秩序，他反嗆「不如換個新主持人與民主黨候選人」。

下一場總統大選辯論訂於10月15日在佛羅里達州艾德麗安·阿什特表演藝術中心（Adrienne Arsht Center for the Performing Arts）登場，將以市民大會形式舉行，屆時將由公共事務衛星有線電視網（C-SPAN）資深製作人與主持斯卡利（Steve Scully）擔任辯論主持人。

(中時新聞網)