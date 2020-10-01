前旅日投手郭俊麟回台投入選秀前進行手肘韌帶置換手術（TJ手術），即使未來充滿問號，不過富邦悍將仍很肯定郭俊麟，今年選秀第二指名選中他，今日賽前進行加盟儀式，郭俊麟穿著代表王牌投手的「18」號亮相，他期待自己能在明年下半季回到一軍舞台貢獻。

郭俊麟過去效力日職西武獅隊，不過旅日5年在一、二軍載浮載沉，日職生涯在一軍出賽38場，拿下5勝11敗、自責分率5.92，去年遭到戰力外釋出，今年返台後在5月中診斷出手肘韌帶撕裂，決定在選秀前開刀治療。

郭俊麟透露心情，「過去沒有人選秀前開刀，所以當時對輪次沒有抱期望，只希望有球隊願意給我機會，非常謝謝富邦願意等我。」富邦悍將今年以第二指名選進郭俊麟，總教練洪一中曾說，郭俊麟是本屆除了王維中外，實力最好的投手。

郭俊麟透露，現在復健狀況都照復健師的課表在按表操課，確實做好是現階段最重要的事，「復健最辛苦是一直在做重複的事，開刀後肌肉強度會退化，一開始比較辛苦，現在重量有回復到過去的水準，之後也需要肌力跟協調性能回復到能投球的狀態。」

郭俊麟表示，目前尚未跟復健師討論到何時能投球，不過希望明年1月能跟著球隊一起春訓，「現在希望趕快把復原進度做到最好，正常、身體健康地回到球隊，希望明年下半季回到一軍舞台貢獻。」

此外郭俊麟選擇代表王牌投手的「18」號，他笑說自己其實沒有很注重號碼，「球隊給的選擇也不多，都是過去沒穿過的號碼，也沒有想過王牌投手號碼的稱號，只想在球場上繳出好表現回饋球隊、球迷。」

(中時 )