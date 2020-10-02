臺灣民意基金會董事長游盈隆指出，行政院長蘇貞昌近來民間聲望很高，除了講求效率，追求讓人民有感的施政作為外，對中共立場十分強硬，也是重要原因之一。他認為，面對爭議性很強的開放進口含瘦肉精美國豬肉政策，若蘇內閣無法有效爭取社會認同和支持，或有效降低反對聲浪，提前下臺也不是不可能；若成功處理萊豬爭議，2024邁向總統之路將無限寬廣，賴清德、鄭文燦、林佳龍恐得再等等。

蘇貞昌最近聲望有多高？游盈隆表示，據臺灣民意基金會九月全國性民調，在二十歲以上臺灣成年人中，有五成七的人基本上滿意蘇上任一年又八個月的整體施政表現，三成三不滿意，滿意的人比不滿意的人多24個百分點。意味著蘇受到絕大多數臺灣人民的讚賞，此刻也是他從政以來最受注目和肯定的時刻。

長期的分析顯示，臺灣人對蘇內閣整體施政表現的滿意度，從2019年2月初上任一個月到2020年8月，一路走高，目前處在一種高民意支持的狀態。從蔡英文總統第一個任期的經驗看，總統聲望和行政院長施政滿意度有高度的正相關。游盈隆深入分析後也有幾個相當有趣的發現：

首先，從政黨傾向看，在民進黨認同者中，高達八成九滿意蘇貞昌上任二十個月的整體施政表現，8.4%不滿意；在國民黨認同者中，一成八滿意，七成七不滿意；在中性選民中，四成四滿意，三成七不滿意。值得注意的是，蘇在中性選民及國民黨認同者所獲的肯定超過蔡總統，在民進黨認同者方面所獲的肯定略遜於蔡英文。

第二，在年齡層方面，蘇在每一個年齡層都獲得明顯過半數的肯定，但在50歲以下成年人中所獲得的支持明顯高過50歲以上成年人的支持。以一個高齡73歲的行政院長，蘇竟在較年輕公民方面獲得較多的肯定，這個現象值得玩味。

第三，在省籍族群方面，在河洛人中，約六成一滿意蘇整體施政表現，二成四不滿意；在客家人中，五成滿意，三成二不滿意；在外省人中，四成四滿意，四成五不滿意。整體來講，蘇在客家人和外省族群所獲得的肯定都明顯高於蔡，河洛人方面兩人則是平分秋色。

第四，在教育程度方面，蘇在每一種教育程度者當中，都獲得明顯過半數的肯定，尤其在大學及以上教育程度者中更獲得六成的支持。

第五，在6都16縣市中，蘇僅在桃園市沒獲得過半的滿意外，其他五都都有明顯過半肯定，尤其在臺南市獲得七成六肯定，高雄市獲得六成二肯定，更顯突出；至於六都以外十六縣市，滿意蘇整體施政表現的也有五成五。

游盈隆認為，因各種機緣巧合以及蘇特殊的個人風格和能力，在73歲高齡時還擔任全國最高行政首長，其強硬行事作風不時引起社會注目和反彈，但受到許多民眾的欣賞、讚揚和支持也是事實。未來會不會出來選總統，引發關注。

游盈隆表示，面對爭議性很強的開放進口含瘦肉精美國豬肉政策，若蘇內閣無法有效爭取社會認同和支持，或有效降低反對聲浪，提前下臺也不是不可能；反之，如果他能像處理非洲豬瘟一樣，成功處理萊豬爭議，2024邁向總統之路將無限寬廣，賴清德、鄭文燦、林佳龍或其他人恐怕就要再等下去了。

(中時新聞網)