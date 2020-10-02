台中一名劉姓少婦，5年前到某婦產科診所剖婦產下1子，隔日呼吸困難，由於未被及時轉診至大型醫院急救，最後因血栓性肺栓塞身亡，家屬以延誤轉診就醫，向診所請求損害賠償。台中高分院合議庭認定醫師有過失，判決需賠償劉女的幼子、丈夫、父母509萬元。可上訴。

據「三立報導」，劉姓婦人的家屬表示，劉女2015年11月5日上午剖腹產下1子後，次日上午突然感到呼吸困難，護理人員推氧氣機及測血氧機前往她的病房，經吸氧5分多鐘，血氧濃度一直維持在50%多，將她送至2樓產房接受氧氣治療2個小時，但情況並未好轉，當天下午又感到呼吸困難，護理人員再將她送至產房吸取純氧，但2至5分鐘即陷入昏迷，經救護車轉送至苗栗市大千綜合醫院急救，再轉診至台中榮民總醫院，到院前心跳停止死亡。

法醫解剖相驗發現產婦死因為剖腹生產後發生大量血栓性肺栓塞，造成心因性及呼吸性休克而死亡，劉女發生呼吸困難，長達7個小時。家屬表示，診所醫師並沒有治療肺栓塞的藥物及儀器，也未將產婦即時轉診至大醫院，致使喪失與減少存活機率，自有醫療過失。

但醫師辯稱，產婦的症狀是典型的姿勢性低血壓，此與當日下午發生的事情完全是兩碼事，他被訴業務過失致死罪嫌業經檢察官不起訴處分確定，並無任何醫療疏失。

二審合議庭參酌醫師偵查中供稱「11月6日上午有跟劉女說，她的狀況疑似肺栓塞，我說最嚴重是肺栓塞」，可見醫師於本件事故發生當日上午，曾意識到劉女有發生肺栓塞可能性。

但診所之人員、設備及專長能力，無法確診劉女是否罹患肺栓塞，亦無法提供完整治療，自應轉往區域醫院或醫學中心，已違反救治病患義務，顯有過失，判決應賠償被害人及家屬509萬元。

(中時新聞網)