北市一名陳姓男大生，透過仲介公司介紹，以3小時7200元代價，與「出租女友」相約出遊，原本說好只能牽手、擁抱，沒想到陳男忍不住，竟強拉對方到陰暗處亂摸猥褻，女方脫身後立刻報警處理，台北地方法院審理後，將陳男依強制猥褻罪判刑6個月，得易科罰金，可上訴。

據了解，陳男去年8月間透過手機通訊軟體，向仲介公司詢問「出租女友」服務，最後敲定以3小時7200元代價，由仲介公司介紹一名出租女友陪陳男出遊，但過程中只能牽手、摸頭及擁抱，但陳男卻「犯規」忍不住對女子猥褻。

判決書指出，陳男事發當日與出租女友相約在台北車站見面，用餐結束後，2人散步至大安森林公園，後來陳男無視約定，不僅出言恐嚇，還把「出租女友」帶到陰暗處伸鹹豬手猥褻，出租女友脫身後，嚇得報警處理，檢警調查後將陳男起訴。

台北地院法官審理時認為，陳男為了滿足自身慾念，不顧對方的意願和反對侵害其身體自主權，造成身心傷害，念在陳男事後坦承犯行，態度良好，年紀尚輕，且沒有任何前科紀錄，最後依強制猥褻罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金，以示懲戒，全案可再上訴。

(中時新聞網)