美國總統川普今宣布確診新冠肺炎，外界關注前幾天的總統大選辯論恐令對手拜登深陷染疫風險。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男分析，川普高齡又肥胖，有雙重危險因子，而若年紀更高的拜登也感染，後果可能更不堪設想，並批評美國麼防疫和政局根本就是一場荒謬的鬧劇。

沈政男今(2日)在臉書上分析川普和拜登的健康狀況，並表示，「川普確診！他年齡高，又肥胖，等於有雙重危險因子。」接著，他也指出，「如果他在前兩天的辯論場，因此感染了拜登，而拜登年齡更高，重症風險更大，後果不堪設想。」

對於川普確診造成的衝擊，沈政男也直呼，「真的，實在是荒謬至極的防疫與政治鬧劇，來自當今世界第一荒謬強權。」

網友們也留言回應，「一場疫情才知道真正有國民素質的台灣人」、「2020驚奇之旅，正式展開！！賀錦麗超強的！！不怕…」、「求仁得仁」、「白人可能有一種自我優越感，認為病毒不會找上自己，所以不愛戴口罩」。

此外，白宮也發布御醫康利（Sean P. Conley）在一項聲明中說，川普夫婦「兩人目前都很好，他們計劃在恢復期間，都待在白宮家中。」

(中時新聞網)