中信兄弟林智勝昨天剛開轟，離中職最多轟紀錄僅差3支，今日相隔一個月重回先發，不料4局上半跑壘發生意外，為了拚一支內野安打，林智勝左腳沒踩穩發生「翻船意外」大扭傷，當下露出痛苦表情，最後遭擔架抬下場。

兄弟精神領袖林智勝今年要挑戰289轟的中職紀錄，昨日剛敲出生涯286發全壘打，破紀錄指日可待，不過今年傷勢不斷，4月剛發生本壘攻防導致手指骨折的意外，休息3個月後重回一軍，又因為狀況不佳下二軍調整，上月29號才回歸，昨日替補開轟，今日立刻擔任先發第四棒，不料發生意外。

林智勝4局上半敲出三壘方向滾地球，跑壘時全力衝刺，不過疑似腳沒踩穩，左腳呈現「90度」翻船，畫面相當驚悚，林智勝表情痛苦，連自行退場都不能，聯盟搬出擔架將他抬下場，球迷都十分擔心他的狀況。

中信兄弟球團表示，林智勝腳扭傷，此外跌倒翻了一圈，腰部也撞傷，目前已經送輔大醫院檢查。

(中時 )