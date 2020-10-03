美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞新冠肺炎確診，行程全部取消，恐對選情造成重大影響。對此，民進黨台北市議員王世堅認為，若川普能戰勝新冠肺炎，他可能會成為新的「美國隊長」，且若拜登陣營落井下石，還可能造成民意反轉。

王世堅2日在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，美國這次總統大選真的是口水戰，川普和拜登兩人辯論具來不到3公尺，搞不好噴來噴去噴到。

王世堅指出，川普在防疫上的責任是比較重一點，且一開始他確實是輕忽，可是美國的選民不會把防疫是為投票的唯一決定，也不會把防疫的好壞都推給川普，因為疫情爆發的原因太多了。

王世堅認為，有一點可以確定的是，因為美國人十分注重英雄主義，所以如果川普能夠戰勝新冠肺炎，14天之後很強悍的走出來，「他會成為新的美國英雄，新的美國隊長，反而反敗為勝，這也說不定。」

接著，王世堅還點出另一個關鍵，也就是未來一個月拜登要面對選情，如果是打算乘勝追擊，暗示說這是10月驚奇，或是幸災樂禍，稍微有一丁點差池，王世堅認為，民意都可能反轉。

(中時新聞網)