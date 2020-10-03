美國近日頻頻派遣高官訪台，並通過一系列友台法案，台美關係有逐漸升溫的趨勢，而政府也稱現在的台美關係是最好的時刻，加上美國總統大選將近，也吸引各方關注。不過，根據民調顯示，有46.6%民眾對美國有好感，有40.4%民眾對美國沒有好感，顯示台灣人在對美國好感度上看法兩極。

根據《遠見雜誌》9月25日公布的民調顯示，有46.6的台灣民眾認為，與過去相比，自己對美國的印象有變好；但有40..4%的民眾則表示，與過去相比，自己對美國的印象變差；另外有13%的民眾則表示不知道或沒有回答。

值得注意的是，《遠見雜誌》指出，若再進一步從政黨認同分析，有64.3%的泛藍民眾厭惡美國，而有68.2%泛綠民眾對美國抱有好感。而這可能也和美國近期頻頻對台釋出善意，比如派遣高官訪台、對台軍售等動作有關。

此事也在PTT上引起網友熱議，有網友表示，「藍營居然那麼多人不相信美國爸爸，黨主席該打屁股了」、「反對美豬進口的比較多，但對美國有好感的也比反感的多，表示多數百姓認為這是國際現實也不得不如此。」

(中時新聞網)