西班牙40歲高球名將賈西亞（Sergio Garcia）是桑德森農場錦標賽三回合打完的三位共同領先者之一，比賽中被攝影師拍到他閉著眼睛推桿的趣味畫面，賽後他坦言確實這麼做，而且3年前美國名人賽就是靠這招贏得冠軍。

雖然目前在桑德森農場菁英賽並列領先，不過賈西亞推桿遇到一些困擾，第三回合他逆向操作出奇招，選擇「眼不見為淨」地閉眼推桿，反而球大部分都能順利進洞，全場抓下6隻博蒂、沒出現柏忌，以66桿結束第三回合，三天下來總桿數202桿，和澳洲戴維斯（Cameron Davis）、美國波士頓（J.T. Poston）共同領先。

賽後賈西亞透露，自己有時會在比賽場上閉眼推桿已經做了3年，甚至2017年美國名人賽能夠奪冠、穿上象徵冠軍的綠夾克，「閉眼推桿」也幫了不少忙，「我贏得美國名人賽冠軍那次，可說是每一次推桿都是閉著眼睛推的，其他一些勝利也有推桿是閉眼出手的。」

賈西亞補充：「我覺得閉眼推桿讓我在出桿時感受到更多自由，有時我們太專注於想讓每一桿都完美，而且習慣所有動作都需要眼睛等所有感官一起，閉眼推桿能使我單純感受出桿，讓我的本能決定一切，不靠眼睛跟大腦告訴我該怎麼做。」

賈西亞並說：「但我也是很樂意張著眼睛推桿，但我覺得有時當我想忘掉一些既定的窠臼、純粹感受球場和當下的狀況，我的出桿就更穩定。我還是會樂意在比賽張開眼睛推桿，不管是桑德森農場錦標賽還是幾周前的美國公開賽，只是推桿表現不是很好，才會採取閉眼方式。」

(中時 )