台灣東方1800公里海面上熱帶性低氣壓，最快今天發展成第14號颱風「昌鴻」，會不會影響台灣，專家表示，周三、周四(7、8日)颱風將進入琉球東南方的鞍型場內，移動速度或方向都可能再變化，目前多數預測是往日本，但颱風仍有機會會往台灣，颱風外圍接近影響國慶連假天氣。

氣象達人彭啟明在臉書表示，「昌鴻」颱風最快今天生成，過去幾次預測路徑分歧都相當大，目前逐步往西北方向移動，但未來兩三天後將進入琉球東南方到日本南方海面一個鞍型場內，東邊太平洋高壓，西邊是大陸高壓，兩邊的特性相差很大，移動方向會再有變化，目前多數預測是偏北北轉趨勢，往日本或日本九州方向接近，但現在還言之過早，颱風還是有可能受東風導引接近台灣，在國慶連假期間影響台灣。

彭啟明說，國慶連假三天台灣是否是單純的東北風，或是加入一點水氣，或是颱風外圍接近，都有機會，未來一兩天要關注發展動態。同時未來一兩周菲律賓東方海面也有擾動發展機會，若擾動都不接近台灣，進入11月秋冬時，東北風的降雨，雨量再多也補不回夏季的降雨，對未來幾個月的水資源調度會有不少的壓力。

氣象主播戴立綱則在臉書指出，目前模式看來，熱低壓明天後會發展，往日本方向移動機率大，要注意的是今天降溫幅度較大, 長輩朋友還有心血管疾病朋友留意身體，周二到周四清晨中部以北氣溫都約在20度以下。目前台灣水庫缺水很嚴重，真希望來點及時雨，尤其是中南部地區，今年冬天會很難過。

(中時新聞網)