美國總統川普新冠肺炎確診後，住院4天即旋風出院，外界覺得不可思議，病情已到需住院的地步，為何能如此快速出院？到底他的病情是嚴重或輕微，引起外界關注。中央疫情指揮中心專家小組成員、台大小兒感染科醫師李秉穎認為，川普血氧2度下降的情形來看，顯示他已到重症地步，至少有嚴重的肺炎，雖他症狀好轉，並不代表病情也好轉，新冠肺炎平均7天會惡化，明、後天將是觀察川普病情的關鍵期。

根據白宮醫師揭露川普治病相關資訊，川普住院期間，醫師採用3種藥物治療。一是瑞德西韋，那是抗病毒藥物，二是使用類固醇地塞米松治療，第三是抗體雞尾療法。最新消息，他今早已出院返回白宮。

李秉穎昨（5）晚在電視節目《年代向錢看》上表示，雖然川普看起來活跳跳，但從訊息來看並非如此，川普不會沒事跑去住院，住院畢竟有損總統威嚴。新聞指出，川普有兩度血飽和度降到93%，李秉穎指出，一般正常人血飽和度約98%、989%，如降到95%以下，就是有一點點嚴重的肺炎，這時就需要氧氣治療。因為他已喘不過氣了，表示他的肺已被破壞掉滿大的一部份，所以川普應該算重症。

對於川普很快可以出院這件事，外界都覺得不可思議，李秉穎認為，川普的病情應該不是那麼樂觀。他分析，川普是使用3種藥物治療。一是瑞德西韋，那是抗病毒藥物，可降低5到10%的致死率。另一是使用類固醇地塞米松治療，第三是抗體雞尾療法。

李秉穎解釋，使用類固醇是兩面刃，它可以抑制免疫系統過度或不正常反應，另一方面它會抑制免疫系統反應，使病毒更為活躍。他指出，用了類固醇以後精神會變好，這要注意，因為所有的東西被壓抑後，病情不一定變好，它可能會讓身體沒辦法發燒，讓身體沒有發炎，但病毒有沒有被壓下去不知道，就要看抗病毒藥物和抗體治療有沒有效。如果它們沒效，類固醇壓制了有效的免疫反應，說不一下病毒會更活躍。

李秉穎強調，有些病毒使用類固醇治療，大部份情形會惡化，但它初期會讓人覺得情況變好。這就好像感冒給類固醇，發燒、頭痛等症狀消失了，但去測呼吸道卻發現病毒量增加，對重病來講，病毒量增加就是危險。

李秉穎說，以川普有嚴重的肺炎來看，他的症狀好轉，不代表他的病情也好轉，需要進一步觀察。若新冠病毒感讓並發生重症，平均7天就會惡化，川普約在9月30日感染的，至少要觀察到10月7日或8日，若沒有惡化狀況，才能比較放心。

(中時新聞網)