營造英雄式回歸！ 川普出院拍片 競選模式全開

川普返回白宮後，已摘下口罩，他在推特說，覺得自己已有免疫力。（路透）

在世人驚訝聲中，美國總統川普住院治療4天後，今早已出院返回白宮。網路觀察家朱學恒說，看到川普一回白宮就脫掉口罩，驚嘆真是戰力強大。不過，川普旋風出院，也引起網友一堆問號，他到底是不是自導自演？美國什麼時候才要拿出珍藏已久的解藥？是要演下集的美國隊長嗎？

川普一如他個人預期，今早從華特里德國家軍事醫學中心出院了。川普重返白宮後，第一個動作就是摘下口罩，讓外界看得目瞪口呆，隨後他在推特解釋原因，感覺自己已經免疫了。

聽聞川普已出院，朱學恒在臉書上貼文評論，「川川……普竟然真的回白宮啦，而且他一回白宮就脫口罩，我川真是戰力太強啦」。但宅神也質疑，醫生還是沒說清楚他是不是完全康復。

川普旋風式住院治療又出院，已打破許多人對新冠肺炎治療的想像，底下網友七嘴八舌熱議，、「選舉策略啦，怎麼可能3天就好，美國有這麼強的黑科技哦」、「美版319啊」、「實境秀『誰是總統接班人』」、「這劇本的缺陷就是進展太快」、「要讓美國再次偉大啊！真拿他沒辦法」、「更是令人懷疑是美國版的兩顆子彈」、「金球獎要辦個獎給他」、「會不會是影武者？」、「會不會假染疫，塑造抗疫英雄形像操弄選舉？」、「沒有康復就成為走動式生化武器」。

(中時新聞網)