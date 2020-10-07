林志玲近照瘋傳。(取自微博)

「台灣第一名模」林志玲人美EQ高，深受大批粉絲愛戴，未料上月卻驚傳她悄悄在台北醫學院附設醫院住院開刀，被經紀人證實志玲姐姐是因支氣管問題動手術。近日陸網就瘋傳一張號稱是林志玲手術後的最新近照，照片中她臉色紅潤的模樣，看起來恢復不錯。

一位林志玲死忠鐵粉，近日在微博曝光2張志玲姐姐最新照片，照片中林志玲戴著白色貝雷帽、身穿蕾絲上衣，甜笑比出勝利手勢與眾人合照，吸引網友好奇詢問：「姐姐近照嗎？嗚嗚，好美好可愛。」林志玲鐵粉也回應：「對喔。」

這張號稱是林志玲術後的最新近照，一時間也在陸網瘋傳，並掀起討論，更有人發現志玲姐姐臉蛋明顯變得圓潤，感覺上胖了不少，氣色也相當紅潤，讓不少關心林志玲身體健康的粉絲瞬間放心許多。

其實林志玲除了做人進度，其健康狀況也是外界關心焦點。她2005年赴大陸拍攝廣告，卻意外墜馬遭踩斷7根肋骨，休息長達4個月才復出，2018年又因感冒引起免疫系統失調，暫時停工。

(中時新聞網)