第31屆金曲獎昨晚（3日）在台北流行音樂中心已圓滿落幕，國語歌王歌后由吳青峰、魏如萱拿下，大獎年度專輯是阿爆（阿仍仍）的《kinakaian 母親的舌頭》，獎項競爭激烈外，金曲的最大「嬌」點莫過於上台代領獎的孟子第73代孫女孟慶而，她以一襲紅色豪開中門禮服辣翻全場，而孟慶而稍早也不藏私，在粉絲團曬出邪惡視角自拍照。

最佳台語專輯獎由濁水溪公社的最後一張作品《裝潢》拿下，由於濁水溪公社已宣布解散，獎項則是由音樂人孟慶而代領獎，她辣穿紅色豪開中門禮服，胸口交叉的綁帶設計，讓孟慶而白嫩的傲人上圍呼之欲出，加上孟慶而一開口的溫柔娃娃音，更是讓網友全都融化了。

孟慶而不只擁有32D上圍、23吋水蛇腰的好身材，她還是孟子的第73代孫女，孟慶而無疑成為金曲最大「嬌」點，孟慶而稍早則在粉絲團發文感性說：「感謝這件禮服讓我意外獲得更多關注」，並表示：「就像昨天茄子蛋說的，積極努力，謙卑學習，接下來起而行會在音樂上更努力作出好作品。」

孟慶而臉書全文。（圖／取材自孟慶而 Cheer臉書）

同時，孟慶而也曬出在典禮的超近距離自拍照，邪惡視角讓孟慶而的W形美胸呼之欲出，渾圓上圍和白嫩肌膚全都露，東西半球快炸開，吸引不少網友暴動驚呼：「身材真棒 人又美」、「漏（露）而不失性感」、「胸器快爆出來了」、「超美，超強大」、「昨天的戰袍太厲害了！成為全場嬌點」。

(中時新聞網)