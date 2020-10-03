第31屆金曲獎今（3日）晚在台北流行音樂中心舉行，獎項逐一揭曉，台語歌王歌后由「律師歌手」蘇明淵以及朱海君奪下，而最佳台語專輯獎由《裝潢》拿下，演唱者濁水溪公社沒有出席，而是由代領人孟慶而幫忙領獎，她一登場就以豪開中門的穿搭，辣翻全場。

代領人孟慶而是孟子的第73代孫女，擁有32D上圍、23吋蛇腰好身材的孟慶而，以一襲紅色豪開中門禮服領獎，她胸口交叉的綁帶設計，讓孟慶而白嫩的傲人上圍呼之欲出，而孟慶而一開口的溫柔娃娃音，更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

其實，孟慶而不只是孟子後代，她過去還曾在節目上以音樂才華搭配她的甜美歌聲，重新詮釋孟子的《告子下》和《人性本善》成名，孟慶而踏入演藝圈後，她也跨足主持、創作歌手、電視劇、舞台劇等領域。

第31屆金曲獎今（3日）晚隆重登場，今年是首度移師在台北流行音樂中心舉行，獎項逐一揭曉，競爭激烈的最佳新人獎，由持修打敗高呼聲的高爾宣和9m88拿下，Chick en Chicks封最佳演唱組合獎，年度歌曲獎則由阿爆以《Thank You 感謝》奪得。

(中時新聞網)