陸網近日又突然瘋傳這張Baby、陳冠希早年合照。(取自微博)

混血女星Angelababy(楊穎)擁有一張宛如洋娃娃般的精緻臉蛋，讓她在大陸人氣火紅。然而近日陸網就突然瘋傳一張她多年前與陳冠希合照，小眼塌鼻加微微方型臉的模樣與如今判若兩人，令網友看了傻眼。

Angelababy過去曾視陳冠希為偶像，還曾在同學錄寫下最喜歡的歌手就是陳冠希。然而近日陸網就瘋傳一張她出道早期與陳冠希的合照，只見照片中的Baby難得有與偶像合照機會，表情羞澀又靦腆，但同時也被網友注意到這時候的Baby好像跟現在長得不太一樣，令她再度捲入整形疑雲。

其實Angelababy自出道以來，由於外型越變越漂亮，五官越來越精緻，讓她整容傳聞纏身，對此她曾正面回應，坦承以前有戴牙套矯正牙齒，可能是因為牙套戴久了讓牙齒看起來有點怪。

2015年她更乾脆前往醫院做面部鑑定，根據鑑定結果顯示，Angelababy臉部各部位沒有整容，整形專家祁佐良也稱她的雙眼皮、眼角和口腔部分正常，無切口痕跡，大動作回擊整形傳聞。

(中時新聞網)