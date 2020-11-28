來自義大利的時尚部落客琪亞拉·法拉格尼（Chiara Ferragni）擁有上億身價，以自創品牌「Chiara Ferragni Collection」受到廣大粉絲喜愛，目前已經吸引超過2千萬人追蹤。日前宣布懷上二寶後，也不忘持續在IG上更新辣照圈粉，以火辣勾脖吊帶背心展現好身材。

Chiara Ferragni 懷上二寶的後經常在IG上分享日常生活，更走出全新路線，時不時就以性感的孕媽穿搭引發話題，近日她穿上一套深藍色薄紗裙自拍，胸前以Y字的掛脖設計及蝴蝶結增添設計感，讓酥胸被完美地襯托出來，短短時間就吸引超過59萬人按讚。

除了深邃藍眼、精緻臉蛋與177cm的高挑身材，Chiara Ferragni 也靠大膽前衛的風格成功製造話題，絕美韻味讓粉絲看了紛紛大讚：「最辣媽媽」、「好性感」、「穿得下禮服好強」、「身材根本沒變」等。

今年33歲的 Chiara Ferragni 畢業於義大利博科尼大學法律系，靠著姣好身材成為自創品牌最佳代言人，強大的帶貨能力更被各大精品品牌相中，成為時尚寵兒，堪稱最強吸金女神，是廣大女性粉絲們追隨的時尚指標。