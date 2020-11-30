JYP旗下超人氣女子團體「TWICE」，成員們各有特色，其中，台籍成員子瑜靠著全天然美顏與清新氣質聞名，連洋男都買單，去年她還在美國電影網站TC Candler公布的年度最美臉蛋排行榜奪冠，足見臉蛋具有超強競爭力，而最近「TWICE」帶著新專輯回歸，正馬不停蹄消化行程，子瑜難得上傳自拍照，是在私下時間拍攝的，被讚似乎又變美了。

「TWICE」，日前帶著第二張正規專輯《Eyes Wide Open》回歸，各種演出行程、活動塞滿了女孩們的行程，也因此官方社群上，貼出的多是他們工作空檔的側拍照，但近日，子瑜卻成了其中的一抹小清新，她分享兩張自拍照，沒有華麗的舞台裝，而是舒適的寬鬆白T，臉上脂粉也少了很多，是近乎素顏的超淡妝。

子瑜這次帶新作品回歸，造型展現小女人性感。(翻攝自TWICE官方IG)

照片中子瑜將一頭淡茶色長髮隨興披散在肩上，臉上幾乎沒彩妝，她喝著飲料笑得甜甜，寫下：「第一次喝酪梨咖啡，真好喝哦」，粉絲看了照片之後，直呼子瑜不用多加修飾就很漂亮，甚至顏值有更升級的感覺，美得很通透明亮，還被抓包臉頰對比之前長了點肉肉，反倒線條更柔和，氣色也變好，看起來很健康。

事實上，「TWICE」已經出道5年，成員全體如今都滿20歲了，這次回歸的專輯照，成員們都突破個人尺度，子瑜甚至曾換上中空激短裙，小露事業線、蠻腰與白皙長腿，展現小女人性感，讓人直呼：「好辣」。

(中時新聞網)