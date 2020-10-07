英國近日發生一起大學生喝醉酒鑽入滾筒洗衣機的離奇事件。據了解，這名正就讀赫爾大學（Hull University）的女大生蘿絲（Rosie Cole），因和幾名好友在飲酒狂歡下，相約玩起真心話大冒險，不料蘿絲因酒精因素，導致神智不清竟犯傻事，直接下半身鑽入滾筒洗衣機裡大搞笑，結果下秒發覺自己的蜜臀完全卡死緊緊拔不出，好友們只能趕緊報警，尋求警消人員的協助，所幸女大生在即時救援後，已完全脫困且毫髮無傷。

英國近日發生一起大學生喝醉酒鑽入滾筒洗衣機的離奇事件。(翻攝自太陽報)

這名正就讀赫爾大學（Hull University）的女大生蘿絲（Rosie Cole），疑似學校事務剛忙完，與幾名好友相約飲酒作樂，想不到酒後助性竟開始玩了真心話大冒險遊戲，蘿絲因喝酒過多，竟然在輸了遊戲以後，直接下半身鑽入滾筒洗衣機，導致自己的蜜臀完全卡死無法拔出，起初好友們覺得搞笑，但後來才驚覺大事不妙，蘿絲完全動彈不得，朋友多次努力想將蘿絲連根拔起仍是徒勞無功，最後只能尋求警消人員的救援。

蘿絲的朋友趕緊打電話給消防單位，負責接案的內勤人員起先誤以為，只是個小朋友卡在洗衣機裡，當消防隊員抵達現場時，才發覺竟是1名成年大學生整個下半身卡在洗衣機裡頭，消防員費盡九牛二虎之力，最後終於將女大生成功的從洗衣機救出，女大生在重獲自由後，還不斷大喊：「我快不能呼吸了」，甚至女大生還高舉雙手不斷歡呼。

待救出女大生，消防員還幽默的打開其他洗衣機的蓋子，大聲詢問：「還有沒有人需要救援？」，在離開時還特別熱心的宣導了一下，基本的防火知識概念。

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(中時新聞網)