每個人都有不願說的秘密！有一名男網友於今年3月因疫情關係，公司縮減人力，為了家庭生計，他只好轉行當起計程車運將，但這一切他都不敢與妻子提起，直到某天他被車行通知，有客人要包下他的車至出遊，他才發現該客人竟是自己的妻小，讓他羞愧不已。

原PO於《爆廢公社》長文寫下這段，他表示今年3月間，因疫情的緣故，公司人力縮減，他也被例入裁員名單中，即便公司給付2個月資遣費，但仍不夠負荷種種龐大開銷，因此他更不敢將此告訴妻子，而孩子正值小學入學期間，妻子肚子又即將迎來二寶，再加上車貸等，他只好將私房錢拿去買二手車，當起計程車運將。

於是，他每日騎乘機車出門後，再更換計程車，一開始他並無加入車行，收入並不穩定，以至於天天加班引起妻子懷疑，但他只告訴妻子「最近公司貨物變多的緣故，所以加班的情況會持續一陣子。」由於收入只有微薄的兩萬不到，逼不得向父親開口借錢，父親得知情況後，也承諾會保密，也因此時常給予他們物資支援。

原定中秋連假答應孩子要帶他至墾丁玩，卻在兩天前接獲車行通知，「有客人指定包下他的車子，前往屏東」，無奈之下，他只好向妻小道歉。中秋當日10時，他驅車抵達該名客人指定上車地後，才發現離自家不到500公尺。

原PO於臉書貼出長文後，引來不少民眾淚崩，並認為故事結局洋蔥實在太大顆。（圖／翻攝自爆廢公社）

此時，該名乘客開門上車卻讓他楞了，因為上車的正是他的妻子、孩子及父母，這情景讓他一句話也說不出來，心情也瞬間由驚恐傳為虧欠，而妻子卻告訴他「夫妻不需要隱瞞，生活不一定要富裕，你為了我跟寶貝，每天努力開車爸爸都有跟我說，中秋節我就放你三天假，走吧去墾丁完成你答應孩子的水母飄」，這番話，令原PO久久不能自己。

不少網友看到這篇文後，都為這對夫妻感到感動，並認為「最大的幸福是一家人平平安安」、「後面突然藏那麼大顆洋蔥QQ」、「辛苦了，在爆廢那麼多奇葩文章中的一股清流」、「遇到生活困境，會去想辦法突破是真男人」、「眼眶濕了，夫妻倆的用心都好感人」。

(中時新聞網)