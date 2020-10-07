今年九月爆出22名菲籍移工自台返國確診，數量之多，引發各界關注，經連繫上菲國後，指揮中心指揮官陳時中今表示，22人依規定檢疫14天後，進行二次採檢，結果均為陰性，由於22人真的不算少，不太可能14天後都驗不出來，因此推測是檢驗上的問題。

指揮中心表示，有鑒於日前菲律賓檢出多位自我國入境之陽性個案，為釐清該國檢驗陽性率偏高的真實性，經外交部取得馬尼拉經濟文化辦事處的通知，9月期間22名菲籍移工自台返菲確診，經該國研判確診後，依規定集中檢疫14天，檢疫結束前再次採檢，所有人的檢驗結果皆為陰性。

陳時中表示，無論是境外移入或出國被驗出來的個案，都有陰陽變化的情形，而先前自台返菲出現高達22例陽性個案，引起大家關心「陽性率偏高的原因」，當初的22人，經居家檢疫14天後，再次採檢的結果都是陰性，因此目前朝向是檢驗上的問題，因為22個案例不算少，不太可能14天後都驗不出來。

(中時新聞網)