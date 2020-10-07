中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，我國近期陸續接獲日本及法國官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)通報，自我國入境日本及法國之民眾，檢出COVID-19陽性。

指揮中心指出，日本通報檢出陽性個案共3人，1人為本國籍(案1)、2人為日本籍(案2、案3)，均為男性，年齡介於50多歲至60多歲。案1無症狀，離台前3日內(9月30日)採檢結果為陰性，10月2日入境日本時檢出抗原陽性；案2無症狀，除10月2日入境檢出抗原陽性外，分別於10月3日、5日進行核酸檢驗結果均為陰性；案3為船員，7月自菲律賓出港，個案9月17日出現胸痛症狀，9月18日自我國港口入境送醫並收治住院，9月25日出院後前往防疫旅館檢疫至10月2日，期間均無疑似症狀，10月3日入境日本時檢出抗原陽性，10月4日再次進行核酸檢驗結果為陰性。3名個案之在台接觸者共匡列74人，應採檢34人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

指揮中心表示，法國通報檢出陽性個案共1人，為法國籍20多歲男性，今年2月入境我國，9月30日離境，10月1日入境法國時採檢，10月2日檢出核酸陽性。個案在台期間至離境迄今均無症狀，衛生單位已匡列個案在台期間之接觸者共9人，其中採檢3人，核酸及血清抗體均為陰性。

指揮中心指出，鑒於日前菲律賓檢出多名自我國入境之陽性個案，為釐清該國檢驗陽性率偏高之真實性，經外交部取得馬尼拉經濟文化辦事處通知，9月間自我國返回菲律賓並檢出陽性之22名外籍移工，經該國研判確診後，依規定進行14天集中檢疫，並於檢疫結束前進行第二次採檢，全數結果皆為陰性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案例469比利時籍，三月有症狀，一直把此案列為不明，七月底要出國的時候驗出來，時間很長，國內最長81天都還驗得到，518案在菲律賓發病當地治療陰性，過一段時間回來，10/3採檢又是陽性，最近發現這樣的案子越來越多，專家認為發病後傳染力會漸漸降低，提醒國人口罩要配戴好，勤洗手還是要做。

對於這次台灣出境到日本有3人被驗出陽性。陳時中認為，這顯示出現在都有這樣檢驗不一的情況，就像案一沒有症狀，案二也沒有症狀，10月2日入境日本時抗原陽性，但10/3、5日ＰＣＲ都是陰性。

陳時中表示，無論是境外移入或是出國被驗出來都有陰陽變化情形，之前大家關心案例多的菲律賓，相對被我們懷疑的可能性比較高，22名陽性確診者，經過居家檢疫14天後再採檢都是陰性了，朝向是檢驗上的問題，22個案例不算少，不太可能14天後都驗不出來。

(中時新聞網)