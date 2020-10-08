一名女網友於地方臉書社團爆料指稱，有3名年輕男子對未成年少女施暴、強逼洗澡，然後再下手輪流性侵，並指稱事件爆發後，還帶人圍嗆包圍警局、嗆該名女子家中長輩。對此，該分局警方回應確實有此事，只不過全案已送辦，細節不便對外說明。

爆料的女性網友於《台南爆料公社》指出，慘遭性侵的少女僅10多歲，仍處未成年，日前和女性好友一同去唱KTV歡唱，飲酒過後便想返家， 卻被3名不認識的男性載回家侵犯，事後，該名少女的家人前往警局報案，這3名男性便叫人包圍台南市第三警分局，甚至看該名少女無父母，對著她的家人嗆聲。

該名網友因之前文章遭檢舉下架，她十分不滿。（圖／翻攝自爆料公社）

不過，這篇貼文曝光後，卻遭人檢舉下架，讓原PO十分不滿怒罵「現在還躲起來不敢面對，還檢舉文章，怕社會大眾知道你是XXX嗎？」他表示，希望透過文章能避免更多的受害者出現，並表示被害少女已走法律程序，也呼籲女生要多保護自己。

多數網友看完氣憤不已，便搜出3名男子的臉書，並洗版留言撻伐，其中兩名男子保持沉默，不願回應，另一名男子則於臉書發文還原事情經過，內容提及，當日一群人於包廂內，被害女子與女性朋友一起，雖不熟，但也已玩開，她主動與他們有肢體接觸，後來喝了點酒後，女方便主動提議要男性們載她回家，並非外界說的「強行帶走」，女方因無法騎車，便要他們扶她上樓休息，他並不明白所謂的「強姦定義」，他說道「我們也是人，因為女生先跟我肢體接觸，一個友人已經在沙發上睡覺，總之並不是你們所造謠的那些話。」

涉嫌涉案的男子在臉書發表長文，還原事情真相。（圖／翻攝自爆料公社）

涉嫌涉案的男子在臉書發表長文，還原事情真相。（圖／翻攝自爆料公社）

這名男子更提及，少女事後表示要報案處理，他們3人也都相當配合，並非爆料說得如此。根據悉，台南警方已證實，整起事件發生於今年7月暑假，被害少女確實有赴警局報案，3男也已經依妨害性自主罪嫌送辦，由於案件仍在偵查當中，所以不方便多說。

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(中時新聞網)