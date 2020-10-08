過去曾有不少惡意打開超商飲品，一名女網友透露，這樣的事沒想到會發生在她身上！她提及自己在超商買了瓶裝水後，正當要打開飲用時，卻發現瓶蓋無「喀擦」聲，且水位還明顯少了一截，令她直呼太噁了，差點就喝下去了。

原PO於知名論壇《Dcard》發文指出，「記得！買東西都要記得檢查」。她表示，外出上課前至超商買了一瓶瓶裝水，到教室欲要飲用時，卻發現該瓶水並無熟悉的「喀擦」聲，仔細端倪一看，便發現已被人開過，且水位還少了一大截。

她指出，她很清楚自己來到教室前，並無開過該瓶水，若是自己喝過的話，水位會更低一些，雖然當下她即發現異狀，但那股噁心感卻陣陣來襲，因為她差點就將陌生人引用過的水喝下去了，事後，她也向購買的超商反映，對方則表示會加強巡邏，也會再請各值班店員再多注意是否有類似狀況發生。

原PO曬出她購買的瓶裝水水位，明顯少了許多。（圖／翻攝自Dcard）

貼文串底下也引來不少網友留言「所以我都拿第二罐」、「這真的要很小心警覺，勿忘以前有類似的毒飲料事件」、「還有聽過小孩舔一舔再放回去的，噁爆了。」而原PO最後呼籲大家，真的要好好照顧自己，不論買什麼東西都要仔細檢查，保護自己也保護他人，做個有公德心的好人。

(中時新聞網)