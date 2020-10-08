夜遊柴山鬼洞傳詭異哭聲 學生「不怕死」包圍一看急報警

高雄4名大學生，8日凌晨前往柴山海蝕洞（又稱柴山鬼洞）夜遊，突然聽到遠處傳來陣陣哭聲，一般人可能會嚇壞逃離現場，不過這4名大學生勇氣十足，決定查看哭聲究竟從哪裡來，結果看到一名女子坐在懸崖邊，靠近一看發現「是真人」，隨即報警救人。

警方將女子送回家(圖/翻攝海巡署)

這4名大學生在柴山鬼洞探險時，意外發現一名年約50歲的女子，獨自坐在懸崖礁岩平台上啜泣，大學生擔心女子安危，先是圍繞在她身邊，不斷安慰並安撫情緒，接著通報警消救人，當警消抵達現場，看到大學生團團包住女子，稱讚他們「真的很溫暖」。

這名女子當時蹲坐在地上且語無倫次，海巡人員也加入勸說安撫，歷經半小時安撫下，女子情緒仍然低落，也不願意講為何在這裡逗留，海巡人員考量女子手肘遭礁岩擦傷，且柴山鬼洞位置偏僻，怕女子發生意外，最後由高雄市鼓山分局新濱派出所員警協助，通知家屬將她帶回家。

第五岸巡隊提醒大家，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關，請珍惜生命再給自己一次機會，同時也適時關懷身邊家人及朋友，籲請民眾如於港區或海邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡「118服務專線」，海巡署會立即派人協助。

(中時新聞網)